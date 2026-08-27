Μπραν - ΠΑΟΚ: Το 2-0 του Ίνγκασον
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Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε και ένα 2ο γκολ μετά το σουτ του Ίνγκασον πάνω σε σώματα αρχικά και μετά στα δίχτυα.
Στο 56' έγινε το 2-0 στο Μπραν - ΠΑΟΚ. Χάθηκε η κατοχή από λάθος, οι Νορβηγοί έκρυψαν την μπάλα και αυτή έφτασε στον Ίνγκασον που έκανε το σουτ με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Παβλένκα αφότου βρήκε σε σώματα.
@Photo credits: OPEN
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