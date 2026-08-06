Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για το πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, το στατιστικό που το περιγράφει καλύτερα και τα βάσανα στα οποία μπήκε το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια κι έβγαλε τα μάτια στο χθεσινό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Ενώ η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε ένα καλό πρώτο 30λεπτο και βρήκε το γκολ που έψαχνε, απ' όταν δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης από τους Βούλγαρους στο 31ο λεπτό, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ξανά τα πατήματά της, αγχώθηκε κι έδειξε ένα πρόσωπο που δεν την αντιπροσωπεύει.

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα στην αμυντική τους λειτουργία και δει στο αμυντικό τρανζίσιον, τη μετάβαση δηλαδή από την επίθεση στην άμυνα τους ενώ και στο επιθετικό κομμάτι δεν μπόρεσαν να βρουν τους συνδυασμούς και τις ιδέες που χρειαζόντουσαν για να διασπάσουν την άμυνα της ΤΣΣΚΑ 1948.

Το «τριφύλλι» κατάφερε έτσι να αναγκάζεται να πάει στη Σόφια για το πρώτο must-win παιχνίδι της νέας σεζόν για να αποφύγει έναν αποκλεισμό, που θα μπορούσε να επιφέρει τρομερούς κλυδωνισμούς στη νέα διαδικασία που βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Η εξήγηση του Νίστρουπ και η αδιανόητη επίδοση στις αμυντικές μονομαχίες

Η κακή εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο μισάωρο του αγώνα ενόχλησε τον Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος δήλωσε πως ήταν ικανοποιημένος με το πως έπαιξε η ομάδα του στην αρχή, αλλά απογοητευμένος από το γεγονός πως δεν μπόρεσε αυτό να το κεφαλαιοποιήσει και τελικά έφτασε να κινδυνεύει να χάσει ακόμη και την ισοπαλία.

Μπορεί να υπήρξε πρόβλημα τόσο στο επιθετικό κομμάτι όσο και στο αμυντικό, ωστόσο στο δεύτερο εκείνο ήταν αρκετά εντονότερο. Οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να βρουν αντίδοτο στις άμεσες επιθέσεις των Βούλγαρων με αποτέλεσμα να δεχθούν συνολικά 17 τελικές αξίας 1,76xG, πέντε μόλις λιγότερες απ' ότι στα δύο ματς με την Πάκσι μαζί.

Ο Δανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι οι δεύτερες μπάλες που έχαναν οι παίκτες του και δεν μπορούσαν έτσι να σταματήσουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις εν τη γενέσει τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως το «τριφύλλι» κατέγραψε την χαμηλότερη επίδοση που έχει κάνει ποτέ σε αμυντικές μονομαχίες. Ποτέ ξανά την τελευταία δεκαετία που το Wyscout συγκεντρώνει τα δεδομένα των ελληνικών ομάδων δεν υπήρξε παιχνίδι που οι ποδοσφαιριστές του να έδωσαν μόλις 29 μονομαχίες.

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Για να καταλάβετε τη διαφορά πέρυσι είχε μέσο όρο 60 τέτοιες ενώ φέτος στα δύο ματς με τους Ούγγρους είχε 70 και 42 αντίστοιχα. Το δε ακόμα πιο προβληματικό είναι πως απ' αυτές κέρδισε μόλις τις 10, κοινώς είχε ένα ποσοστό επιτυχίας μόλις 34,48%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν κατά μέσο όρο στο 60,07% ενώ στα προηγούμενα δύο επίσημα ματς με την Πάκσι στο 45,24% και το 45,1%.

Είναι επομένως λογικό με τέτοια νούμερα στον τομέα αυτό να αντιμετωπίζει πρόβλημα και στη διεκδίκηση των δεύτερων μπαλών και στο αμυντικό τρανζίσιον και στην αμυντική του λειτουργία εν γένει.

Γιατί το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν κέρδισαν τις αμυντικές μονομαχίες που έπρεπε, αλλά πως δεν μπήκαν και σε αρκετές. Κι αν ανακαλέσετε το παιχνίδι στο μυαλό σας ή το ξαναδείτε μπορείτε θα βρείτε στιγμές που υπήρξαν διεκδικήσιμες μπάλες, στις οποίες οι παίκτες του «τριφυλλιού» είτε δεν μπήκαν ποτέ διστάζοντας να εμπλάκούν είτε μπήκαν πιο σοφτ από τους αντιπάλους τους.

Πρόωρο must-win στη Σόφια, αλλά είναι ξεκάθαρα στο χέρι του

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη από πολύ νωρίς. Όχι ότι είναι δύσκολο να πάει και να κερδίσει στη Βουλγαρία αν είναι σοβαρός, όπως π.χ. στο πρώτο 30λεπτο του χθεσινού αγώνα.

Όμως το ίδιο δύσκολο υποτίθεται πως δεν θα ήταν και χθες και δείτε τι συνέβη. Το έχει πει επανηλειμμένως ο Νίστρουπ. Τα προκριματικά είναι δύσκολα παιχνίδια, γιατί συνήθως, επειδή είναι νωρίς στη σεζόν, πολλές ομάδες βρίσκομαστε στη διαδικασία χτισίματος και για μία ομάδα που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή από το μηδέν, όπως είναι οι «πράσινοι» φέτος, τα πράγματα είναι έτι δυσκολότερα.

Χρειάζεται χρόνος για να εμφυσήσει ο προπονητής τη φιλοσοφία του στους παίκτες κι αυτή να βγει στο χορτάρι. Χρόνος για να μάθουν οι παίκτες ο ένας τον άλλον, να «συνδεθούν» και να αποκτήσουν αγωνιστική χημεία.

Ταυτόχρονα στο «τριφύλλι» υπάρχουν και αρκετές απουσίες βασικών παικτών. Ας βγάλουμε έξω από την εξίσωση τους Ίνγκασον και Παντελίδη, που θα ήταν στο ροτέισον. Ο Κρίστιανσεν δεν είναι ακόμη έτοιμος, ο Καλάμπρια τραυματίστηκε, ο Ντέσερς τώρα επανήλθε από τις περσινές ατυχίες του, ο Κάνγκουα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ενώ ο Λιβάι Γκαρσία θα μπει στη «μάχη» από την ερχόμενη εβδομάδα στη Σόφια.

Είναι πέντε ποδοσφαιριστές, που οι τέσσερις απ' αυτούς θα έχουν πιθανότατα ρόλο βασικού. Προφανώς όλα αυτά δεν είναι δικαιολογίες για να μην κερδίζεις την Πάκσι ή την ΤΣΣΚΑ 1948, ο Νίστρουπ το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν παύει όμως να είναι μία συνθήκη υπαρκτή, που σε μία ομάδα που χτίζεται δημιουργεί ένα μειονέκτημα.

Παράλληλα, η έλευση του Δανού τεχνικού, η καλή δουλειά του Στέφανου Κοτσόλη και οι επενδύσεις της διοίκησης κατάφεραν να ενεργοποιήσουν και πάλι τον φίλαθλο κόσμο του «τριφυλλιού» σ' έναν σημαντικό βαθμό, έπειτα από τη μεγάλη απογοήτευση που υπήρξε την περσινή σεζόν κι όσο κι αν αυτό είναι πολύ καλό, φέρνει πίεση στην ομάδα, η οποία φάνηκε και χθες.

Όμως, πρέπει όλοι να μάθουν να ζουν με αυτή, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα σ' έναν οργανισμό που απέχει 16 χρόνια από το τελευταίο του πρωτάθλημα κι έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να λυγίσουν τα τελευταία χρόνια.

Το βασικό τούτη την ώρα είναι ο Παναθηναϊκός να πάει στη Σόφια και να πάρει την πρόκριση με οποιοδήποτε κόστος. Αν αυτό μπορέσει να το συνδυάσει και με μία επιβλητική εμφάνιση και καθαρή νίκη για να διώξει από πάνω του τα λίγα μαύρα σύννεφα που μαζεύτηκαν, τότε ακόμα καλύτερα. Όλα είναι στα δικά του πόδια, αφού η διαφορά ποιότητας με την αντίπαλό του είναι εμφανής.