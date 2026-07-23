Η πρώτη επίσημη ενδεκάδα της νέας σεζόν, όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, στο επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κάθεται απόψε για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι και επέλεξε την πρώτη του ενδεκάδα σε επίσημο αγώνα των «πρασίνων», αυτόν με την Πάκσι στην Ουγγαρία (21:00 - live από Gazzetta, SKAI).

Ο Δανός τεχνικός επέλεξε τον Ινάκι Πένια κάτω από την εστία ενώ στο μεγάλο δίλημμα σχετικά με το στόπερ που θα σταθεί δίπλα στον Ντε Φράι στο κέντρο της άμυνας, η απάντηση που έδωσε τελικά ήταν Αχμέντ Τουμπά. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Τσάπρας και στο αριστερό ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο θα αποτελείται από τους Τσέριν και Καμαρά ενώ μπροστά τους θα είναι ο Γιάγκουσιτς. Στα δύο άκρα της επίθεσης θα είναι ο Ζαρουρί στα δεξιά και ο Αντίνο στα αριστερά, με τον Ταμπόρδα να μένει στον πάγκο. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Τεττέη.

Οι αναπληρωματικοί του Παναθηναϊκού: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Λάβδας και Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Τουμπά, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Αντίνο, Τεττέη.