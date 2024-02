Ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, ήταν φανερά εκνευρισμένος με τους παίκτες του πριν τον αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2024 με την Ουκρανία.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, προπονητής της εθνικής Ιταλίας, τα έβαλε με τους παίκτες του που παίζουν... PlayStation μέχρι το ξημέρωμα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, πριν τους αγώνες προκριματικών για το Euro 2024.

Μιλώντας για τη δουλειά, τις αξίες, τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό στον ρόλο του προπονητή, ο έμπειρος κόουτς τόνισε: «Επειδή ξεκινάμε από εκεί. Αυτή είναι η βάση στην οποία πρέπει στη συνέχεια να προστεθεί το ταλέντο. Φανέλα, αξίες, περηφάνια, ευθύνη, δεν είναι λέξεις που χρησιμοποιώ τυχαία, ακόμα κι αν κάποιος πρέπει να το σκέφτηκε... Κάποιοι παίκτες πρέπει να πίστεψαν ότι ο Σπαλέτι γαβγίζει και δεν έχει δόντια, αλλά αντίθετα κάνουν λάθος και τώρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεκάθαρα. Από εδώ και πέρα αφήνουν τα Playstation στο σπίτι και δεν τα φέρνουν πλέον. Θα εφεύρω ένα παιχνιδάκι για να σκέφτεται για να αποσπάται η προσοχή τους το βράδυ. Έρχονται σε μένα και τους δίνω εργασίες για το σπίτι το βράδυ, αν οι εργασίες της ημέρας δεν ήταν αρκετές. Γιατί στην εθνική ομάδα μένεις στο στόχο σου, συγκεντρώνεσαι, δεν χαζεύεις. Επαναλαμβάνω το σλόγκαν των All Blacks [εθνική ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας]: Δεν υπάρχουν μ@λ@κες εδώ».

