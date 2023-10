Ούτε ο Χάαλαντ, ούτε ο Μπαπέ: Ο 38χρονος Ρονάλντο είναι ο πρώτος σκόρερ του 2023!

Τι και αν έχει «πατήσει» τα 38 του χρόνια; Τι και αν αγωνίζεται στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει απτόητος, «σπάει» όλα τα κοντέρ και αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ μέσα στο 2023!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατάφερε να «κλείσει» αυτό το παράθυρο της διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν «on fire» με το εθνόσημο -για άλλη μια φορά- καθώς κατάφερε να εκτελέσει, τόσο τη Σλοβακία, όσο και τη Βοζνία, πετυχαίνοντας από δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι.

Μπορεί να βρίσκεται πλέον μια... ανάσα από τα 39 χρόνια. Μπορεί να αγωνίζεται στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας και να έχει αποχωρήσει από τη λάμψη της Ευρώπης, ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Το γκολ κυλάει στο... αίμα του «CR7» και το 2023 είναι ένα ακόμα έτος που θα μείνει ως απόδειξη.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του 2023. Ούτε ο Κίλιαν Μπαπέ δεν έχει σκοράρει περισσότερα γκολ από τον Κριστιάνο. Ούτε καν ο Έρλινγκ Χάαλαντ που έσπασε όλα τα ρεκόρ στην Αγγλία με τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο επιθετικός της Αλ Νασρ είναι αυτός που κάνει «κουμάντο» στα γκολ και φέτος, οδηγώντας την κούρσα των καλύτερων σκόρερ του 2023. Με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε σε αυτήν τη διακοπή του Οκτώβρη για τα προκριματικά του Euro, ο Ρονάλντο κατάφερε να ξεπεράσει τον Νορβηγό killer των «πολιτών», μπαίνοντας έτσι σε αυτό το τελικό σκέλος της χρονιάς, ως ο πρώτος σκόρερ του έτους.

Κόντρα στη Βοζνία, ο Ρονάλντο κατάφερε να «σπάσει» ένα ακόμα ρεκόρ. Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς για τον Πορτογάλο, που τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει αφήσει τίποτα... όρθιο στο διάβα του. Με τα γκολ που πέτυχε κόντρα στους Βαλκάνιους, ο Ρονάλντο ξεπέρασε τα 100 γκολ σε αυτή τη δεκαετία. Έτσι ο Κριστιάνο κατάφερε να γίνει «100άρης» σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες, έχοντας «σπάσει» το φράγμα των 100 γκολ, τόσο στα 00's όσο και στα 10's!

🚨🚨| Cristiano Ronaldo has at least 100 goals in three different decades:



2000's - 206

2010's - 550

2020's - 102



Cristiano is timeless. 👑 pic.twitter.com/A644fXjONt