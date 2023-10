Σαν το παλιό καλό κρασί: Ο Ρονάλντο μεγαλώνει τους αριθμούς του και τον μύθο του με την εθνική Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε ακόμα δύο γκολ με την εθνική Πορτογαλίας, έφτασε τα 125 με το εθνόσημο και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τον... μύθο του.

Ασταμάτητος ακόμα και στα 38 του χρόνια είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι και αν σε λίγους μήνες ετοιμάζεται να «πατήσει» τα 39 του και να πλησιάσει στα 40; Τι και αν δεν αγωνίζεται πλέον στα γήπεδα της Ευρώπης, αλλά σε αυτά της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κριστιάνο συνεχίζει να γράφει ιστορία, να μεγαλώνει τους αριθμούς του και να γιγαντώνει παράλληλα τον «μύθο» του. Δύο ακόμα γκολ πέτυχε στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής Πορτογαλίας, η οποία με την επικράτηση της (3-2) απέναντι στη Σλοβακία «κλείδωσε» μαθηματικά την παρουσία της στο ερχόμενο Euro στα γήπεδα της Γερμανίας, όπου ο Ρονάλντο αναμένεται να ηγηθεί και πάλι.

Σαν το παλιό καλό κρασί. Η συγκεκριμένη φράση σίγουρα ταιριάζει «γάντι» στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μέχρι τα 29 του χρόνια, ο Κριστιάνο είχε με το εθνόσημο 52 γκολ. Εάν γίνουν οι απαραίτητες αριθμητικές πράξεις, προκύπτει ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει σκοράρει με την εθνική του ομάδα 73 γκολ, από την ημέρα που «πάτησε» τα 30 του έτη, μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι με τη Σλοβακία.

Παράλληλα, μέσα σε όλα, ο 38χρονος έφτασε συνολικά τα 125 γκολ με την Πορτογαλία, τα 857 γκολ καριέρας, ενώ το 3-1 κόντρα στους Σλοβάκους ήταν το 213ο νικητήριο γκολ που πέτυχε στα χρόνια του εντός των τεσσάρων γραμμών!

Cristiano Ronaldo tonight achieved this:



• Scored his 125th international career goal

• Scored his 856th and 857th career goal

• Scored his 213th career game winning goal

• Scored 100+ goals in 3 different decades

• Scored his 73rd goal for Portugal since turning 30… pic.twitter.com/RaaLHyck0z