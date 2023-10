Βέγκχορστ για την OPAP Arena: «Είναι ο χειρότερος αγωνιστικός χώρος στον οποίο έχω παίξει»

Μετά τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, και ο Βουτ Βέγκχορστ επέκρινε την κατάσταση του χορταριού στην OPAP Arena.

Με το «διπλό» που της έδωσε τεράστιες πιθανότητες πρόκρισης έναντι της Ελλάδας έφυγε από τη Νέα Φιλαδέλφεια η εθνική Ολλανδίας. Οι «οράνιε» ωστόσο φαίνεται πως είχαν έντονα παράπονα για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στην OPAP Arena, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία επισποράς.

Ο αρχηγός Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ήταν αυτός που αρχικά χαρακτήρισε το χορτάρι του γηπέδου «τραγικό» για να πάρει στη συνέχεια τη σκυτάλη και ο Βουτ Βέγκχορστ, ο οποίος μάλιστα έχασε και πέναλτι στο πρώτο μέρος του ματς.

«Αυτός ήταν ο χειρότερος αγωνιστικός χώρος στον οποίο έχω παίξει ποδόσφαιρο ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός φορ.

Weghorst: "This was the worst pitch I have ever played football on." pic.twitter.com/z30YD17sDY