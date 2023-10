Φαν Ντάικ για την OPAP Arena: «Ήταν τραγικός ο αγωνιστικός χώρος»

Την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου της OPAP Arena σχολίασε μετά τη νίκη της Ολλανδίας επί της Ελλάδας ο αρχηγός των «οράνιε», Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Η εθνική Ελλάδος δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε 1-0 από την Ολλανδία εξαιτίας του γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 90+3'. Σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του ματς πάντως ο σκόρερ στάθηκε στην κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου της OPAP Arena, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία επισποράς.

«Είδατε πώς ήταν το χορτάρι; Σε τραγική κατάσταση. Είναι απίστευτο ότι αυτό επιτρέπεται σε αυτό το επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός των «οράνιε».

Van Dijk: "Have you seen the pitch? Terrible. It's unbelievable that this is still allowed at this level." pic.twitter.com/RvKI7H2h8k