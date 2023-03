Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Στίβεν Τζέραρντ αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Ουκρανίας (2-0) στο Γουέμπλεϊ.

Η Αγγλία επικράτησε με 2-0 της Ουκρανίας το βράδυ της Κυριακής (26/03) και ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ ήταν και πάλι καθοριστικός στη μεσαία γραμμή για την ομάδα του Σάουθγκεϊτ. Ο θρύλος των «τριών λιονταριών» και της Λίβερπουλ Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος είχε χρέη αναλυτή για το Channel 4, έπλεξε το εγκώμιο του 19χρονου και τον συνέκρινε με τον νεότερο εαυτό του.

«Λοιπόν, πρώτον, έχει από τα 19 του καλύτερο σώμα. Εγώ δεν είχα ποτέ αυτή τη δύναμη μέχρι τα 22 ή τα 23 μου, αυτός είναι πιο ανεπτυγμένος σωματικά. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με την μπάλα. Δεν είμαι μετριόφρων. Απλώς είναι πιο μπροστά από εκεί που ήμουν εγώ στην ίδια ηλικία. Είναι σε μια φανταστική θέση και πρέπει να συνεχίσει να παίζει καλά», ανέφερε ο «Stevie».

Ο Μπέλινγκχαμ απάντησε στον άλλοτε αρχηγό της Λίβερπουλ, παραδεχόμενος ότι τον θαυμάζει. Ο νεαρός αστέρας της Ντόρτμουντ είπε χαρακτηριστικά: «Τα πράγματα που μπορούσε να κάνει ο Στίβι, ο τρόπος που μπορούσε να κουβαλήσει μια ομάδα, το έχω πει πολλές φορές, παρακολουθώ το παιχνίδι σου. Νομίζω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να μάθω. Ο τρόπος που θέλω να είμαι, είναι να κερδίζω ένα ματς και στα δύο άκρα, ως 6, 8 και 10. Θέλω να δημιουργώ ευκαιρίες και να κάνω λίγο απ' όλα».

Ενώ αναφέρθηκε και στον προσωπικό του στόχο, που είναι να ακολουθήσει τα βήματα του Τζέραρντ και να γίνει αρχηγός της Αγγλίας στο μέλλον. «Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο όνειρο. Είναι η μεγαλύτερη τιμή στην καριέρα σου. Προφανώς υπάρχει μια μακρά σειρά κατάταξης, θα περιμένω τη σειρά μου. Αλλά εν τω μεταξύ το θέμα είναι να πάρω ό,τι μπορώ από αυτούς. Προσπαθώ να μαθαίνω συνεχώς και αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να το κάνω».

Not sure who's a bigger fan of who 😅



Jude Bellingham and Steven Gerrard had a lot of kind words for each other 💕#C4Football | #ThreeLions | #ENGUKR pic.twitter.com/bDAn5YX7fF