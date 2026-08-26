Λέφσκι: Εκατοντάδες Βούλγαροι έβγαλαν τις μπλούζες τους, κατέκλυσαν το Μοναστηράκι και τραγουδούσαν συνθήματα
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Οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας κατέκλυσαν το Μοναστηράκι, έβγαλαν τις μπλούζες τους και φώναξαν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.
Στους ρυθμούς του αγώνα με την ΑΕΚ ζουν οι φίλαθλοι της Λέφσκι Σόφιας. Το απόγευμα της Τετάρτης, όπως φαίνεται από τα πλάνα ενός βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, εκατοντάδες Βούλγαροι οπαδοί εθεάθησαν χωρίς μπλούζες στο Μοναστηράκι. Φώναξαν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα και αποχώρησαν.
Μοναστηράκι πριν λίγο. #aekfc pic.twitter.com/QSzs8ds2Fz— 𝐀𝐄𝐊 𝐃𝐎𝐏𝐄 🦅 (@sketopm) August 26, 2026
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