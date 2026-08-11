Και από Τρίτη… Μονακό!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα πέντε σημαντικά πράγματα, που θα γνωρίζουμε στο φινάλε της αποψινής κρίσιμης ευρωπαϊκής βραδιάς.

Η πιο μεγάλη Τρίτη μέχρι την… επόμενη είναι η αποψινή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εφετινή σεζόν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Μία σημαντική βραδιά στο τέλος της οποίας θα γνωρίζουμε πέντε ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα για τη συνέχεια στο δρόμο για το… Μονακό την τελευταία αυγουστιάτικη εβδομάδα.

Πρώτο: Το 5/5

Το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που θα μάθουμε απόψε είναι το αν θα μείνει ζωντανό το όνειρο της απόλυτης ελληνικής εκπροσώπηση στη League Phase των τριών διοργανώσεων. Το πέντε στα πέντε περνάει από το «Βασίλι Λέφσκι» της Σόφιας και την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948. Για τους πράσινους δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας και για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι πολύ κακό να χάσει εκπρόσωπο από τον τρίτο προκριματικό του Conference. To πέντε στα πέντε θα δώσει μεγάλο αέρα στον ελληνικό συντελεστή από τον Σεπτέμβριο, γιατί όλα δείχνουν ότι είναι μάλλον απίθανο να το πετύχουν Τσεχία και Πολωνία, οι δύο βασικοί μας ανταγωνιστές για το top 10!

Δεύτερο: Η συνέχεια του Ολυμπιακού

Απόψε θα γνωρίζουμε επίσης αν ο Ολυμπιακός θα αρκεστεί στην εξασφαλισμένη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League ή αν θα παραμείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του ενός από τα επτά εναπομείναντα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Μία δύσκολη ρεβάνς για τους ερυθρόλευκους που τα έχουν καταφέρει όμως και σε πολύ πιο δύσκολα και σίγουρα έχουν τη δυνατότητα και περισσότερους βαθμούς να προσφέρουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την πρώτη ισοπαλία στο Καραϊσκάκης, αλλά και να παλέψουν τη δεύτερη σερί συμμετοχή τους σε League Phase του Champions League. Σημειώνεται ότι τυχόν διπλή ελληνική συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση θα μας φέρει με το καλημέρα σε απόσταση αναπνοής από το top-10.

Tρίτο: Η αντίπαλος της ΑΕΚ

Νωρίς το βράδυ θα γνωρίζουμε επίσης την αντίπαλο της ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου. Χρονικά θα είναι το πρώτο που θα μάθουμε. Η Καϊράτ Αλμάτι υποδέχεται στην Τουρκεστάν Αρένα τη Λέφσκι Σόφιας που έχει το αβαντάζ της νίκης με 1-0 στον πρώτο αγώνα και προβάλλει ως το φαβορί για την πρόκριση όχι τόσο λόγω αυτού του αβαντάζ όσο λόγω της εικόνας των δύο ομάδων στο πρώτο ματς στη Σόφια.

Τέταρτο: οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Αυτό που επίσης θα γίνει γνωστό σήμερα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ και στα πλέι οφ του Europa League, αλλά και στα πλέι οφ του Conference League, αν ο Δικέφαλος δεν τα καταφέρει την Πέμπτη απέναντι στην Αντερλεχτ στη ρεβάνς της ήττας του με 1-0 στον πρώτο αγώνα της Τούμπας. Και εδώ έχουμε φαβορί αφού στο πρώτο ματς ο Απόλλων Λεμεσού επικράτησε στη Νορβηγία με 1-0 της Μπραν και φιλοδοξεί βάσιμα για πρόκριση στη ρεβάνς στην… καυτή Κύπρο.

Ο ΠΑΟΚ θα μάθει βεβαίως πρώτα τον αντίπαλό του στα πλέι οφ του Europa League, αν τα καταφέρει απέναντι στην Αντερλεχτ. Το ζευγάρι Καϊράτ Αλμάτι-Λέφσκι θα δώσει και τον αντίπαλο της ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League, ενώ ο ηττημένος θα περιμένει τον ΠΑΟΚ ή την Αντερλεχτ στα πλέι οφ του Εuropa League!

Πέμπτο: Οι φιλοδοξίες της Σπάρτα Πράγας

Σήμερα το βράδυ θα γνωρίζουμε επίσης μέχρι που φτάνουν οι φιλοδοξίες της έτερης ομάδας της Τσεχίας που διεκδικεί συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Η Σπάρτα Πράγας αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Λιόν και έχει να υπερασπιστεί τη νίκη της με 2-1 στον πρώτο αγώνα. Η Τσεχία θα αποκτήσει σημαντικό αβαντάζ για να διατηρήσει τη δέκατη θέση στη βαθμολογία της UEFA αν μετά την εξασφαλισμένη συμμετοχή της πρωταθλήτριας Σλάβια, αποκτήσει διπλή εκπροσώπηση και με τη Σπάρτα Πράγας.

Σημειώνεται επίσης ότι αυτή την εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να έχουμε την πρώτη απώλεια για την Πολωνία με την Κατοβίτσε να υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ μετά την ήττα της με 2-0 στο πρώτο ματς, ενώ εύκολο έργο δεν θα έχει την Πέμπτη ούτε η Ρακόφ στη ρεβάνς της Σουηδίας μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην έδρα της με τη Χάμαρμπι.

Οι Τσέχοι δεν κινδυνεύουν να χάσουν ομάδα, αφού την Πέμπτη ναι μεν η Γιάμπλονετς αγωνίζεται στη Λετονία για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, αλλά έχει να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-0 από τον πρώτο αγώνα.

Η Χράντεντς Κράλοβε έχει πολύ πιο δύσκολο έργο στο Europa League απέναντι στην Μπεσίκτας που την κέρδισε στο πρώτο ματς στην Τσεχία και αν αποκλειστεί θα περιμένει τον… Παναθηναϊκό (ελπίζουμε και όχι την ΤΣΣΚΑ 1948) στα πλέι οφ του Conference.