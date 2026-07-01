Την 120η επέτειο γιορτάζει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και κυκλοφόρησε μια νέα φανέλα αλλά και καινούργιο σήμα!

Η Σπόρτινγκ για την 120η επέτειο της παρουσίασε το νέο της έμβλημα, το οποίο ανανέωσε για πρώτη φορά μετά το 2001, σηκώνοντας αρκετή συζήτηση στα social media.

Αναλυτικότερα ο σύλλογος που αγωνίζονται εκεί οι άλλοτε Πράσινοι, Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης κυκλοφόρησε στα social media που διαθέτει το νέο ανανεωμένο σήμα. Σε αυτό το λιοντάρι παραμένει φυσικά στο επίκεντρο, μαζί με τα χαρακτηριστικά πράσινα χρώματα και την ασπίδα, ενώ διατηρούνται και τα αρχικά «SCP», όπως και στο προηγούμενο.

Δείτε το νέο σήμα:

O novo símbolo do Sporting CP. pic.twitter.com/XeBUJ1Ppeh — Diário de Transferências (@DTransferencias) July 1, 2026

Τα Λιοντάρια έδωσαν στη δημοσιότητα ένα video που απεικονίζεται το νέο σήμα μέσα από μια σειρά εικόνων και στην λεζάντα έγραψαν: «Εξέλιξη από την ουσία. Μια νέα ταυτότητα που τιμά κάτι που δεν άλλαξε ποτέ: τον Κώδικά μας. 120 χρόνια προσπάθειας, αφοσίωσης, αφοσιωμένης προσήλωσης και δόξας».

Κάτω από την ανάρτηση υπάρχουν ποικίλα σχόλια, με πολλούς να θεωρούν ότι το παλιό σήμα είχε περισσότερο χαρακτήρα και άλλοι να το βλέπουν ως μια επιτυχημένη εξέλιξη. Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη πως θα κυκλοφορήσει και επετειακή φανέλα για τα 120 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, όπου μέσα σε αυτά έχουν κατακτήσει 59 τρόπαια!