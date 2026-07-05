Ο Ανδρέας Σάμαρης αναλαμβάνει ρόλο προπονητή στις ακαδημίες της Μπενφίκα.

Η Μπενφίκα επιβεβαίωσε την επιστροφή του Ανδρέα Σάμαρη στις τάξεις της. Πρόκειται για έναν παίκτη ιδιαίτερα αγαπητό στους φιλάθλους της, ο οποίος υπηρέτησε τους Αετούς επί επτά σεζόν από το 2014 έως το 2021.

Ο Έλληνας πρώην διεθνής επιστρέφει αναλαμβάνοντας έναν εντελώς νέο ρόλο, καθώς θα εκτελεί καθήκοντα προπονητή στην Κ16 των Πορτογάλων.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα, ο ίδιος κατέχει ήδη το δίπλωμα προπονητικής UEFA B και θα την καθοδηγήσει στη 2η εθνική κατηγορία Παίδων, μια διοργάνωση στην οποία η Μπενφίκα κυριάρχησε τις προηγούμενες σεζόν.

Η διοίκηση των Αετών τόνισε στη σχετική της ανακοίνωση ότι αυτή η κίνηση σηματοδοτεί παράλληλα ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο για τον άλλοτε παίκτη της.

Θυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Σάμαρης έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ομάδα, καθώς κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο «Ντα Λουζ», είχε φτάσει τις 196 συμμετοχές, με έξι γκολ και 10 ασίστ. Επιπλέον, πανηγύρισε τέσσερα εγχώρια πρωταθλήματα (2015, 2016, 2017, 2019) και πήρε μία φορά το Κύπελλο Πορτογαλίας.