Ισόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση της Μπράγκα με την Μπέτις στην Πορτογαλία, με τις δυο ομάδες να αφήνουν ορθάνοιχτους λογαριασμούς για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League. Eτσι, σε μια εβδομάδα στο «Cartuja» οι δυο ομάδες θα παλέψουν για την παρουσία τους στη φάση των «4» της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς, πίεσαν και στο 5ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Γκρίλιτς από ασίστ του Ροντρίγκες. Η Μπέτις προσπάθησε να απαντήσει και δυο λεπτά αργότερα ο Μπάρτρα ισοφάρισε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR. Η Μπέτις έγινε πιο επικίνδυνη και τελικά κατάφερε στο 61΄να φέρει το ματς στα ίσα με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Κούτσο Ερνάντες.