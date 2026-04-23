Πόρτο και Σπόρτινγκ αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας και το γκολ του Σουάρες στον πρώτο αγώνα έδωσε το εισιτήριο στα «Λιοντάρια».

Η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη στον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας! Η ομάδα της Λισαβόνας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 στον δεύτερο ημιτελικό του Πόρτο απέναντι στους Δράκους και το γκολ του Σουάρες στην πρώτη αναμέτρηση αποδείχθηκε καθοριστικό για το ζευγάρι.

Τα Λιοντάρια των δύο Ελλήνων διεθνών αντιστάθηκαν σε έναν αγώνα όπου κυριάρχησαν τα νεύρα και οι μονομαχίες. Οι δύο αντίπαλοι... κόλλησαν στο μηδέν και οι γηπεδούχοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Βαρέλα στο 89ο λεπτό.

Η ομάδα της πρωτεύουσας θα μάθει αύριο τον αντίπαλο της, καθώς Τορένσε και Φάφε ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην πρώτη αναμέτρηση και ο δεύτερος φιναλίστ θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό.

Να σημειώσουμε ότι για την ομάδα του Μπόρζες, ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν στην αποστολή αλλά έμεινε στον πάγκο δίχως να αγωνιστεί.

Στον μεγάλο τελικό η Σπόρτινγκ θα διεκδικήσει το Κύπελλο για 19η φορά στην ιστορία της.