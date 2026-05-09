Ιταλός ρεπόρτερ αποκαλύπτει την πρόταση της Ρεάλ στον Μουρίνιο: «Πληρώνει και ρήτρα στην Μπενφίκα»

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο Πέρεθ έχει κάνει ήδη πρόταση στον Μουρίνιο για να αναλάβει τη Ρεάλ, με τη Βασίλισσα να είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα του στην Μπενφίκα.

Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πιο κοντά από ποτέ, με τις πιθανότητες του reunion αυτού να αγγίζουν το 90% σύμφωνα με την «AS».

Όπως υποστηρίζει μάλιστα ο έγκριτος Νικολό Σκίρα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ, αποφασισμένος να φέρει πίσω τον Special One, φέρεται να του έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση για νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Οι δύο άνδρες είχαν πρόσφατα τηλεδιάσκεψη για να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, καθώς η Βασίλισσα δεν έχει εξετάσει τόσο σοβαρά άλλες περιπτώσεις υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα.

Το μοναδικό εμπόδιο στην παρούσα φάση είναι η τρέχουσα δέσμευση του Πορτογάλου τεχνικού από την Μπενφίκα. Ο Μουρίνιο έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 3 εκατ. ευρώ που υπάρχει στη συμφωνία του με τους Αετούς.

Αν και οι Πορτογάλοι έχουν προτείνει στον Μουρίνιο να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, όλα δείχνουν πως η προοπτική της Ρεάλ δεν έχει αφήσει καθόλου ασυγκίνητο τον κόουτς τους.