Η Μπενφίκα επικράτησε 2-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας εκτός έδρας και... έφτιαξε την Πόρτο, που πάει φουλ για τίτλο.

Σε ένα τρομερό ντέρμπι στη Λισαβόνα, η Μπενφίκα επιβλήθηκε 2-1 της Σπόρτινγκ εκτός έδρας και την προσπέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Primeira Liga, έχοντας βέβαια ένα ματς περισσότερο. Η δε Πόρτο, παραμένει στην κορυφή και απέχει τέσσερις βαθμούς από τους Αετούς και πέντε από τα Λιοντάρια, έχοντας ματς λιγότερο και ούσα πλέον πολύ κοντά στον τίτλο.

Η Σπόρτινγκ έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί με τον Σουάρες να μην μπορεί να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι στο 19', ωστόσο οκτώ λεπτά αργότερα ο Σιέλντερουπ ήταν εύστοχος από τη λευκή βούλα, δίνοντας τοπ προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η κεφαλιά του Μορίτα στο 72' έφερε το ματς στα ίσα, με τους γηπεδούχους να έχουν ακυρωθέν γκολ με τον Νελ στις καθυστερήσεις αλλά να βλέπουν τον Ράφα Σίλβα να τους... ξεραίνει αμέσως μετά, χαρίζοντας ένα τεράστιο διπλό στην Μπενφίκα, που παραμένει αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα! Για τις δύο πρωτευουσιάνες, αγωνίστηκαν τόσο ο Γιώργος Βαγιαννίδης, όσο και ο Βαγγέλης Παυλίδης, καθώς πέρασαν ως αλλαγή στο ντέρμπι στο 61ο και στο 78ο λεπτό αντίστοιχα.