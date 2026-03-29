Πορτογαλικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο να πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη το καλοκαίρι.

Η πρώτη χρονιά του Φώτη Ιωαννίδη στο εξωτερικό δεν έχει κυλήσει ιδανικά, καθώς ο Έλληνας επιθετικός έχει ταλαιπωρηθεί από προβλήματα τραυματισμών και μάλιστα είναι ορατό το ενδεχόμενο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Τα προβλήματα αυτά φέρεται να έχουν φέρει σκέψεις μέχρι και για πώληση του παίκτη, με το πορτογαλικό Leonino να αναφέρει πως στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο αυτό για το προσεχές καλοκαίρι.

Αυτό θα συμβεί «μόνο αν έρθει κάποια δελεαστική πρόταση» επισημαίνει το δημοσίευμα, που υπενθυμίζει πως τα Λιοντάρια δαπάνησαν 22+3 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι προκειμένου να αποκτήσουν τον 26χρονο σέντερ φορ από τον Παναθηναϊκό. Φέτος, ο Ιωαννίδης μετρά έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 22 συμμετοχές με τον πορτογαλικό σύλλογο, όμως δεν έχει παίξει εδώ και έναν μήνα και η επιστροφή του στη δράση δείχνει να αργεί.