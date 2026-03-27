Σοκ με τον τραυματισμό του Ιωαννίδη: Πιθανό να περάσει την πόρτα του χειρουργείου

Όλο και χειρότερο γίνεται το σενάριο του τραυματισμού του Φώτη Ιωαννίδη, με τους Πορτογάλους να θεωρούν ορατό το ενδεχόμενο να μπει στο χειρουργείο.

Αν και ξεκίνησε δυναμικά την παρουσία του στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και πρόλαβε να αγωνιστεί σε 22 συμμετοχές με έξι γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει τεθεί νοκ-άουτ ένα σημαντικό διάστημα λόγω τραυματισμού.

Συγκεκριμένα η επιστροφή πάει από αγώνα σε αγώνα, ωστόσο τα τελευταία δεδομένα δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Πρόκειται για τον πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου που τον ταλαιπωρεί αρκετά και πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σύμφωνα με τη «Record», ο διεθνής φορ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες για επαναξιολόγηση και εφόσον δεν υπάρξει ικανοποιητική εξέλιξη, τότε θα πρέπει να μπει στο χειρουργείου ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά.