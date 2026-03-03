Ο Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε και φέτος το «παρών» στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί τα περισσότερα λεπτά στην Ευρώπη.

Ο ακαταπόνητος Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε φέτος στην λίστα των παικτών που έχουν παίξει τα περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στην Ευρώπη. Ο Έλληνας επιθετικός, που διανύει μια εξαιρετική σεζόν φέτος με την Μπενφίκα έχοντας 29 γκολ και 6 ασίστ σε 44 συμμετοχές, κατόρθωσε να φτάσει στην 8η θέση της σχετικής λίστας.

Η φετινή καταμέτρηση αφορά την προηγούμενη χρονιά, ημερολογιακά πάντα μιλώντας, όχι ποδοσφαιρική σεζόν, μετρώντας από τις αρχές του Γενάρη του 2025 μέχρι και τον Φλεβάρη του 2026.

Σ' αυτό το διάστημα εκείνος αγωνίστηκε συνολικά για 5.361 λεπτά, δηλαδή περίπου 300 παραπάνω από πέρυσι ξεπερνώντας έτσι τον 9η Ράσκιν της Ρέιντζερς με 5.344 και τον 10ο Έντζο Φερνάντες της Τσέλσι με 5.310.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρέθηκε ο Χανς Βανάκεν της Κλαμπ Μπριζ με 5.745, με τους Νικολάς Οταμέντι και Βιτίνια να συμπληρώνουν το βάθρο με 5.702 και 5.613 λεπτά αντίστοιχα. Την πεντάδα έκλεισαν οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ με 5.490 και Μίλαν Σκρίνιαρ της Φενέρμπαχτσε.