Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή στο ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Μορεϊρένσε, επιστρέφοντας στη δράση μετά από 1,5 μήνα.

Πάτησε ξανά χορτάρι μετά από 1,5 μήνα ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής στο εκτός έδρας 3-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενάντια στη Μορεϊρένσε. Ο Έλληνας επιθετικός, που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού στις αρχές του έτους, πέρασε ως αλλαγή αντί του Σουάρες στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει το θέμα που είχε στο δεξί γόνατο - και το οποίο τον είχε ταλαιπωρήσει και τον Νοέμβριο.

Στο ματς αυτό πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που αντικατέστησε τον Φρεσνέδα στο ίδιο λεπτό με τον Ιωαννίδη. Με τη νίκη που πήραν τα Λιοντάρια, βρέθηκαν στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας της Primeira Liga και την Πόρτο, που βέβαια έχει ένα ματς λιγότερο και δύναται να ξεφύγει εκ νέου στο +4.