Ιωαννίδης: Επέστρεψε στην αποστολή της Σπόρτινγκ
Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι στην αποστολή της Σπόρτινγκ για το παιχνίδι κόντρα στην Μορεΐρένσε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, που τον κράτησε αρκετό διάστημα εκτός δράσης Ο Έλληνας επιθετικός είχε τραυματιστεί στο γόνατο στις 6 Ιανουαρίου κόντρα στην Γκιμαράες για το League Cup και έκτοτε έχασε συνολικά οκτώ παιχνίδια, πέντε στο πρωτάθλημα, δύο στο Champions League και ένα στο Κύπελλο.
Αν και αρχικά η επιστροφή του αναμενόταν στον αγώνα κόντρα στη Φαμαλικάο, οι νέες ενοχλήσεις που ένιωσε τον κράτησαν εκτός αποστολής, καθώς δεν υπήρχε λόγος για ρίσκο. Τη φετινή σεζόν σε 21 εμφανίσεις, μετράει συνολικά έξι γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Este é o nosso 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 para o jogo desta tarde 👥 #MFCSCP pic.twitter.com/3wIByhxbbX— Sporting CP (@SportingCP) February 21, 2026
