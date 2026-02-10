Το ντέρμπι μεταξύ Πόρτο και Σπόρτινγκ στιγματίστηκε από αρνητικά περιστατικά που αμαύρωσαν τον αγώνα.

Η Πόρτο επικράτησε της Σπόρτινγκ για την 21η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με τα Λιοντάρια να σώζουν το βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις, σε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα, που στο φινάλε στιγματίστηκε από ένα σορό άσχημα περιστατικά.

Σύμφωνα με την «A'Bola», λίγο μετά το 1-0 ballboys εθεάθησαν να κρύβουν τις μπάλες με σκοπό να καθυστερήσουν τους παίκτες της Σπόρτινγκ, που τελικά βρήκαν τη λύτρωση στο 90'+10'. Παράλληλα έκλεψαν τις τρεις πετσέτες του τερματοφύλακα των Λιονταριών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σκουπίσει τα γάντια του. Εκτός από αυτό, οι οπαδοί της Πόρτο, προκάλεσαν τον Μόρτεν Χιούλμαντ πετώντας του φανέλες της Ατλέτικο Μαδρίτης με στόχο να τον πικάρουν για την προσφορά που είχε δεχτεί, αλλά ο σύλλογος δεν δέχτηκε.

Επίσης τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων είχαν βαφτεί πράσινα με αποκόμματα εφημερίδων που έφεραν τίτλους για τις επιτυχίες της Πόρτο, ενώ οι εικόνες δείχνουν να έχουν υποστεί και βανδαλισμό. Παράλληλα φέρεται ότι η θέρμανση είχε ρυθμιστεί σε αρκετή υψηλή θερμοκρασία και χωρίς δυνατότητα μείωσης.

FC Porto fans tried provoking Morten Hjulmand with an Atlético Madrid shirt last night.



[via @CabineSport] pic.twitter.com/kzYFmeHMU5 — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 10, 2026