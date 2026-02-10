Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισαβόνας έμειναν στο 1-1 στο ντέρμπι κορυφής της Primeira Liga, που τα είχε όλα.

Ντέρμπι με τα όλα του αυτό ανάμεσα σε Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, το οποίο έληξε 1-1, με αποτέλεσμα οι Δράκοι να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Primeira Liga και στο +4 από τα Λιοντάρια αλλά να χάνουν τεράστια ευκαιρία να ξεφύγουν για τα καλά.



Κι αυτό γιατί το ματς κρίθηκε στο φινάλε, με τους Δράκους να ανοίγουν το σκορ με τον Φοφανά στο 76’ αλλά να βλέπουν τον Σουάρες να ισοφαρίζει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά τη χαμένη του εκτέλεση πέναλτι απέναντι στον Ντιόγκο Κόστα!



Η ίντριγκα δεν έλειψε, με τους Πορτογάλους να στέκονται στο γεγονός ότι μετά το 1-0, εθεάθησαν ball boys να κρύβουν τις μπάλες προσπαθώντας προφανώς να καθυστερήσουν τους παίκτες της Σπόρτινγκ, η οποία πάντως βρήκε τη λύτρωση στο φινάλε. Στον πάγκο έμεινε για τους πρωτευουσιάνους ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ενώ δεν επέστρεψε ακόμα από τον τραυματισμό του ο Φώτης Ιωαννίδης.