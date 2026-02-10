Πόρτο - Σπόρτινγκ 1-1: Έμεινε ζωντανή στο θρίλερ
Ντέρμπι με τα όλα του αυτό ανάμεσα σε Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, το οποίο έληξε 1-1, με αποτέλεσμα οι Δράκοι να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Primeira Liga και στο +4 από τα Λιοντάρια αλλά να χάνουν τεράστια ευκαιρία να ξεφύγουν για τα καλά.
Κι αυτό γιατί το ματς κρίθηκε στο φινάλε, με τους Δράκους να ανοίγουν το σκορ με τον Φοφανά στο 76’ αλλά να βλέπουν τον Σουάρες να ισοφαρίζει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά τη χαμένη του εκτέλεση πέναλτι απέναντι στον Ντιόγκο Κόστα!
Η ίντριγκα δεν έλειψε, με τους Πορτογάλους να στέκονται στο γεγονός ότι μετά το 1-0, εθεάθησαν ball boys να κρύβουν τις μπάλες προσπαθώντας προφανώς να καθυστερήσουν τους παίκτες της Σπόρτινγκ, η οποία πάντως βρήκε τη λύτρωση στο φινάλε. Στον πάγκο έμεινε για τους πρωτευουσιάνους ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ενώ δεν επέστρεψε ακόμα από τον τραυματισμό του ο Φώτης Ιωαννίδης.
O Porto vai dizer que as bolas foram escondidas por lapso. pic.twitter.com/jncTrGfpsd— Dr. Estamos vivos (@Tuga30) February 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.