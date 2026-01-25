Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει δις, η Μπενφίκα διέλυσε με 4-0 την Εστρέλα Αμαδόρα εντός έδρας για την Primeira Liga.

Θέλοντας να αφήσει πίσω της την ήττα από τη Γιουβέντους για το Champions League, η Μπενφίκα υποδέχτηκε την Εστρέλα Αμαδόρα για την 19η αγωνιστική της Primeira Liga και τη διέλυσε με 4-0, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη των Αετών με κεφαλιά μετά από κόρνερ στο 42ο λεπτό, ενώ στο 55', ευστόχησε σε πέναλτι, διπλασιάζοντας τα τέρματα τα δικά του και της ομάδας του.

Στη συνέχεια, βρήκαν δίχτυα οι Λόπες Καμπράλ (59') και Καμπράλ (84'), που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ ξεχειλώνοντας τη διαφορά για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Η Μπενφίκα παραμένει τρίτη στη βαθμολογία του πορτογαλικού πρωταθλήματος, απέχοντας επτά βαθμούς από την Πόρτο (που έχει ματς λιγότερο) και τρεις από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.

Όσο για τον Παυλίδη; Έφτασε τα 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, ενώ τα 19 που έχει στην Primeira Liga τον φέρνουν στην κορυφή της λίστας των σκόρερ!