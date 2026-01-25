Παυλίδης: Δεύτερο γκολ για την Μπενφίκα με πέναλτι
Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά για την Μπενφίκα ενάντια στην Εστρέλα Αμαδόρα, κάνοντας με πέναλτι το 2-0 στο 55'.
Για δεύτερη φορά βρήκε δίχτυα στο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος με την Εστρέλα Αμαδόρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Αφού άνοιξε το σκορ για την Μπενφίκα στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Έλληνας επιθετικός διπλασίασε τα τέρματα των Αετών στο 55ο λεπτό, ευστοχώντας σε πέναλτι που κέρδισε λίγο νωρίτερα ο Καμπράλ. Με τον τρόπο αυτό, ο 27χρονος φορ έφτασε τα 26 γκολ φέτος.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
