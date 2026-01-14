Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα κορυφαία ονόματα στην Πορτογαλία, παίρνοντας το βραβείο του επιθετικού του μήνα Δεκεμβρίου.

Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Ο Έλληνας επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο και ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Με 24 γκολ και 4 ασίστ σε σύνολο 32 συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα, ο 27χρονος Θεσσαλονικιός αποτελεί «λίρα εκατό» για την ομάδα του και όπως είναι επόμενο οι διακρίσεις έρχονται συνεχώς για τον πρώτο σκόρερ της πορτογαλικής λίγκας.

Πιο πρόσφατη, η ανάδειξή του ως «κορυφαίος επιθετικός του μήνα» για τον Δεκέμβριο. Ο Παυλίδης, που πήρε το συγκεκριμένο βραβείο για πρώτη φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, σκόραρε 4 φορές σε ισάριθμα παιχνίδια, έχοντας και μια ασίστ, ενώ ξεχώρισε για το χατ-τρικ που σημείωσε στην έδρα της Μορεϊρένσε.

Η αναφορά της πορτογαλικής λίγκας:

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, πρώτος σκόρερ στην Liga Portugal Betclic, υπήρξε μια από τις πιο αξιοσημείωτες προσωπικότητες της σεζόν 2025-26. Ο επιθετικός της SL Benfica έχει επιδείξει την εξέχουσα θέση του στα εθνικά γήπεδα, μια απόδοση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους προπονητές του πρωταθλήματος τον Δεκέμβριο, οι οποίοι τον εξέλεξαν Επιθετικό του Μήνα στην Ηπειρωτική Ευρώπη με 25,23% των ψήφων.

Το νούμερο 14 των Eagles, ο οποίος λαμβάνει τη διάκριση για πρώτη φορά φέτος, ξεκίνησε βασικός και στους τέσσερις αγώνες που έδωσαν οι Reds στη διοργάνωση, συνεισφέροντας με τέσσερα γκολ και μία ασίστ, πετυχαίνοντας χατ-τρικ στον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Moreirense FC.

Στη δεύτερη θέση σε αυτή την (κλειστή) εκλογή βρίσκεται ο Luis Suárez (Sporting CP), με 22,52% των ψήφων, ενώ ο Samu (FC Porto) συμπληρώνει το βάθρο, με 20,72% των προτιμήσεων.