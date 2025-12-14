Ο Βαγγέλης Παυλίδης οδήγησε με χατ τρικ την Μπενφίκα στη νίκη επί της Μορεϊρένσε και έβαλε το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου, δίπλα σε αυτό του Εουσέμπιο.

Βαγγέλης Παυλίδης όπως... Μαύρος Πάνθηρας. Δεν έχει σταματημό, δεν πατάει φρένο και συνεχίζει να γράφει ιστορία στην Πορτoγαλία. Πλέον βλέπει το όνομά του να μπαίνει και στην ίδια πρόταση με αυτό του θρυλικού Εουσέμπιο. Μάλλον κάτι κάνει καλά...

Ο Έλληνας διεθνής έβαλε την υπογραφή του στην επιβλητική επικράτηση της Μπενφίκα στην έδρα της Μορεϊρένσε (4-0) πετυχαίνοντας χατ τρικ. Άνοιξε το σκορ στο 36' με εξαιρετική κεφαλιά, διπλασίασε τα τέρματά του με σουτ λίγο έξω από την περιοχή και στο 70' έβαλε και το... κερασάκι στην προσωπική του τούρτα, έξι λεπτά πριν ο Άουρσνες διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Το σημαντικό είναι πως ο Βαγγέλης Παυλίδης με αυτό το χατ τρικ έφτασε τα 44 γκολ με την Μπενφίκα μέσα στο 2025 και μπήκε σε ένα πολύ... χρυσό club με εκλεκτή παρέα. Έγινε ο πρώτος που ξεπερνά τα 42 γκολ μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος μετά το 1972 και τον Εουσέμπιο. Το έχει καταφέρει επίσης και ο Ζοζέ Τόρες παλαιότερα, όμως ο Παυλίδης είναι ο πρώτος μη Πορτογάλος που φτάνει σε αυτό το milestone. Και δεν είναι και κακούς σέντερ φορ η Μπενφίκα...

Φέτος μόνο μετρά 19 τέρματα και 3 ασίστ σε 28 εμφανίσεις με τους Λουζιτανούς, όντας μια από τις σταθερές τους. Με αυτό το τρίποντο, η ομάδα του Μουρίνιο άφησε πίσω της την ισοπαλία με τη Σπόρτινγκ και πλησίασε στο -5 την πρωτοπόρο Πόρτο και στο -3 την άσπονδη συμπολίτισσά της. Με 13 τέρματα στο πρωτάθλημα, ο Έλληνας στράικερ είναι στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.