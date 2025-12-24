Παυλίδης: Χάρισε δώρα και χαμόγελα σε μικρά παιδιά! (vid)
Οι γιορτές ήρθαν, τα Χριστούγεννα βρίσκονται μερικές ώρες μακριά και δεν θα υπήρχε καλύτερο... τάιμινγκ για να ντυθούν «Άγιοι Βασίληδες» οι ποδοσφαιριστές της Μπενφίκα! Ο Βαγγέλης Παυλίδης και οι συμπαίκτες του έκαναν την πιο όμορφη κίνηση σε παιδιά που επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του συλλόγου.
Παραμονή Χριστουγέννων (24/12), δεκάδες παιδιά από το Κέντρο Κοινότητας Σάντα Μάρτα ντε Κόρροϊος και το Boba Studio Project βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα, εκεί όπου συνάντησαν τους ήρωές τους, οι οποίοι φυσικά δεν τους απογοήτευσαν.
Φωτογραφίες, αυτόγραφα και βεβαίως, δώρα, πολλά δώρα περιείχε το εορταστικό μενού. Το σίγουρο είναι ότι ο Παυλίδης και η... παρέα του έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο σκορπώντας χαρά και άπλετα χαμόγελα στους μικρούς τους φίλους, σε μία ημέρα που θα θυμούνται για πάντα.
🎄 Um dia muito especial no Benfica Campus! Boas Festas 🎅 #FundaçãoBenfica pic.twitter.com/Kj5m7GPp4p— SL Benfica (@SLBenfica) December 24, 2025
Ο Παυλίδης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτό το διάστημα. Χατ-τρικ πριν από μερικές ημέρες απέναντι στην Μορεϊρένσε, γκολ την περασμένη αγωνιστική με την Φαμαλικάο φτάνοντας τα 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την φετινή σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.