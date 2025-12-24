Οι παίκτες της Μπενφίκα μοίρασαν χριστουγεννιάτικα δώρα σε παιδιά που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, προσφέροντας απλόχερα χαμόγελα σε εορταστικό κλίμα.

Οι γιορτές ήρθαν, τα Χριστούγεννα βρίσκονται μερικές ώρες μακριά και δεν θα υπήρχε καλύτερο... τάιμινγκ για να ντυθούν «Άγιοι Βασίληδες» οι ποδοσφαιριστές της Μπενφίκα! Ο Βαγγέλης Παυλίδης και οι συμπαίκτες του έκαναν την πιο όμορφη κίνηση σε παιδιά που επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Παραμονή Χριστουγέννων (24/12), δεκάδες παιδιά από το Κέντρο Κοινότητας Σάντα Μάρτα ντε Κόρροϊος και το Boba Studio Project βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα, εκεί όπου συνάντησαν τους ήρωές τους, οι οποίοι φυσικά δεν τους απογοήτευσαν.

Φωτογραφίες, αυτόγραφα και βεβαίως, δώρα, πολλά δώρα περιείχε το εορταστικό μενού. Το σίγουρο είναι ότι ο Παυλίδης και η... παρέα του έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο σκορπώντας χαρά και άπλετα χαμόγελα στους μικρούς τους φίλους, σε μία ημέρα που θα θυμούνται για πάντα.

🎄 Um dia muito especial no Benfica Campus! Boas Festas 🎅 #FundaçãoBenfica pic.twitter.com/Kj5m7GPp4p December 24, 2025

Ο Παυλίδης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτό το διάστημα. Χατ-τρικ πριν από μερικές ημέρες απέναντι στην Μορεϊρένσε, γκολ την περασμένη αγωνιστική με την Φαμαλικάο φτάνοντας τα 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την φετινή σεζόν.