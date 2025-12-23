Πρώτο θεμα στη Marca ο Παυλίδης: «Ο Έλληνας... βομβιστής περιμένει τη Ρεάλ στις 28 Ιανουαρίου»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με τους Ισπανούς, βλεπει το ματς του Champions League με τη Ρεάλ ως μία ευκαιρία να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον για το πρόσωπό του.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μία από τις καλύτερες μέχρι τώρα περιόδους της καριέρας του με τη φανέλα της Μπενφίκα. Η Marca μάλιστα τον συμπεριέλαβε στο πρωτοσέλιδό της, συγκρίνοντάς τον με κορυφαίους ευρωπαίους επιθετικούς όπως ο Κιλιάν Μπαμπέ και ο Χάρι Κέιν.

Ο Έλληνας στράικερ σκοράρει ασταμάτητα φέτος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα κι όχι μόνο, φτάνοντας τα 20 γκολ σε 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αποκορύφωμα της σεζόν του, το πρόσφατο χατ-τρικ που σημείωσε εναντίον της Μορεϊρένσε και το πέναλτι που έβαλε για να χαρίσει στους Αετούς τη νίκη με 1-0 επί της Φαμαλικάο, στη 15η στροφή της Liga Portugal.

Η Marca ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο διεθνής σέντερ φορ «περιμένει τη Ρεάλ Μαδρίτης», αφήνοντας να εννοηθεί πως η αναμέτρηση του Ιανουαρίου με τη Βασίλισσα για το Champions League μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για τον Έλληνα επιθετικό. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Παυλίδη ώστε να κάνει το προφίλ του ακόμα πιο δελεαστικό και την αγοραστική του αξία μεγαλύτερη στην ευρωπαϊκή αγορά.