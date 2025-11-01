Σπόρτινγκ - Αλβέρκα 2-0: Πάτησε κορυφή με υπογραφή Ιωαννίδη! (vid)
Έχει πάρει φόρα ο Φώτης Ιωαννίδης και η απόσβεση των εκατομμυρίων που έδωσε η Σπόρτινγκ στον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του έχει ξεκινήσει από νωρίς. Αν και δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα, ο Έλληνας επιθετικός με δικό του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο «ξεκλείδωσε» ως αλλαγή την υπόθεση νίκη των Λιονταριών που επιβλήθηκαν με 2-0 επί της Αλβέρκα και βρέθηκαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Πόρτο.
Μόλις λίγες ημέρες μετά το γκολ που «φιλοδώρησε» την Αλβέρκα για το League Cup της Πορτογαλίας, ο Έλληνας επιθετικός την πλήγωσε και σε αγώνα πρωταθλήματος. Έπειτα από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος ο 25χρονος επιθετικός πέρασε στο ματς στο 59΄ και δεν άργησε να κάνει τη ζημιά. Εννιά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο πήρε την κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ κι άνοιξε το σκορ.
Στο 74΄ο Γκονζάλβες έγραψε το 2-0 και σφράγισε ουσιαστικά το τρίποντο των Λιονταριών, το οποίο έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Φώτη Ιωαννίδη που σκόραρε σε δεύτερο διαδοχικό ματς με το τέταρτο γκολ του στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σπόρτινγκ. Να σημειωθεί πως στον αγώνα αγωνίστηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος στο 15΄πέρασε εσπευσμένα στη θέση του τραυματία Φρεσνέδα και ολοκλήρωσε τον αγώνα στο δεξί άκρο της άμυνας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.