Με τον Φώτη Ιωαννίδη να περνάει αλλαγή στο δεύτερο μέρος και να ανοίγει το δρόμο της νίκης με δικό του γκολ, η Σπόρτινγκ λύγισε με 2-0 την Αλβέρκα και πάτησε προσωρινά στην κορυφή.

Έχει πάρει φόρα ο Φώτης Ιωαννίδης και η απόσβεση των εκατομμυρίων που έδωσε η Σπόρτινγκ στον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του έχει ξεκινήσει από νωρίς. Αν και δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα, ο Έλληνας επιθετικός με δικό του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο «ξεκλείδωσε» ως αλλαγή την υπόθεση νίκη των Λιονταριών που επιβλήθηκαν με 2-0 επί της Αλβέρκα και βρέθηκαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Πόρτο.

Μόλις λίγες ημέρες μετά το γκολ που «φιλοδώρησε» την Αλβέρκα για το League Cup της Πορτογαλίας, ο Έλληνας επιθετικός την πλήγωσε και σε αγώνα πρωταθλήματος. Έπειτα από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος ο 25χρονος επιθετικός πέρασε στο ματς στο 59΄ και δεν άργησε να κάνει τη ζημιά. Εννιά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο πήρε την κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ κι άνοιξε το σκορ.

Στο 74΄ο Γκονζάλβες έγραψε το 2-0 και σφράγισε ουσιαστικά το τρίποντο των Λιονταριών, το οποίο έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Φώτη Ιωαννίδη που σκόραρε σε δεύτερο διαδοχικό ματς με το τέταρτο γκολ του στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σπόρτινγκ. Να σημειωθεί πως στον αγώνα αγωνίστηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος στο 15΄πέρασε εσπευσμένα στη θέση του τραυματία Φρεσνέδα και ολοκλήρωσε τον αγώνα στο δεξί άκρο της άμυνας.