Παυλίδης: «Είναι πάντα καλό να βάζεις γκολ και να βοηθάς την ομάδα σου»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Μπενφίκα κόντρα στην Αρούκα στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του, αλλά και το χατ-τρικ που πέτυχε ο ίδιος.

Η Μπενφίκα υποδέχθηκε το Σάββατο (25/10) στο «Ντα Λουζ« την Αρούκα στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-0. Κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ο Βαγγέλης Παυλίδης που βρήκε δίχτυα τρεις φορές και ανέβασε την ομάδα του προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -1 από την Πόρτο. Τα άλλα δύο τέρματα για τους «αετούς» τα πέτυχαν ο αρχηγός Νίκολας Οταμέντι και ο Φράνκο Ιβάνοβιτς.

Το σύνολο του Ζοζέ Μουρίνιο έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τη Νιούκαστλ τη Τρίτη (21/10) στο Champions League και συνέχισε τις καλές του εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας επιθετικός μετά την λήξη της αναμέτρησης στάθηκε σε αυτή την εξαιρετική εμφάνιση των συμπαικτών του, αλλά και στο χατ-τρικ που πέτυχε ο ίδιος, φτάνοντας τα 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις για φέτος.

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, πετύχαμε πέντε γκολ στην έδρα μας. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πετύχαμε τόσα πολλά γκολ, όλοι απόλαυσαν αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να το έκαναν και οι οπαδοί, γιατί η ατμόσφαιρα σήμερα ήταν εντυπωσιακή. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα για την Μπενφίκα και είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς», ανέφερε αρχικά, ενώ για το το χατ τρικ σημείωσε ότι: «Είναι πάντα καλό να βάζεις γκολ, να βοηθάς την ομάδα και να παίρνεις τους τρεις βαθμούς. Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά».

— SL Benfica (@SLBenfica) October 25, 2025