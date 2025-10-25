Ο Βαγγέλης Παυλίδης... αφηνίασε για ακόμη μια φορά και κόντρα στην Αρούκα πέτυχε το τρίτο χατ τρικ της καριέρας του με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Βαγγέλη... χαλάρωσε λίγο! Η Μπενφίκα δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, αλλά ο Παυλίδης εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά.

Ο Έλληνας φορ πέτυχε το τρίτο χατ τρικ της καριέρας του με την Μπαρτσελόνα και διέλυσε μόνος του την Αρούκα. Δύο φορές στο 9' και το 22' δεν άφησε περιθώριο από την άσπρη βούλα για το 1-0 και το 2-0 αντίστοιχα και στο 50ο λεπτό με ωραία ντρίμπλα και εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 4-0 κι έβαλε και το... κερασάκι στην τούρτα μιας ακόμα «φονικής» εμφάνισης. Έτσι, έφτασε τα 12 γκολ σε 18 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τους Λουζιτανούς φέτος.