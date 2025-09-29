Η Ρίο Άβε πάλεψε με νύχια και με δόντια απέναντι στη Φαμαλικάο, έμεινε όρθια και πήρε την βαθμό μετά από το ισόπαλο 0-0. Παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

Μετά τον πολύτιμο βαθμό που πήρε στο «Ντα Λουζ» απέναντι στην Μπενφίκα, η Ρίο Άβε έφυγε «αλώβητη» και από την έδρα της Φαμαλικάο, σε μία αναμέτρηση που έληξε ισόπαλη 0-0.

Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με βασικούς τους Βρουσάι και Ντόι, βρισκόταν σε θέση άμυνας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ωστόσο κατάφερε να απορροφήσει την πίεση των γηπεδούχων και να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας. Μάλιστα, στο φινάλε η Φαμαλικάο σκόραρε με τον Αμπουμπακάρ, γκολ το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ως αλλαγή έπαιξαν επίσης οι Αθανασίου και Λιάβας. Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου έμεινε για 7η αγωνιστική χωρίς νίκη και βρίσκεται στην 16η θέση με 5 βαθμούς.