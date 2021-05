Πίσω από τους αστέρες της πρώτης ομάδας και τις επιτυχίες, κρύβονται οι αφανείς ήρωες σε έναν σύλλογο, οι άνθρωποι που φροντίζουν για όλα τα μικρά, πλην όμως λειτουργικά θέματα και παρέχουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στους παίκτες και τον οργανισμό. Ένας από αυτούς που κατείχαν ξεχωριστή θέση στη Λίβερπουλ εδώ και έξι δεκαετίες είναι ο Γκρέιαμ Κάρτερ.

Ο υπεύθυνος για τις φανέλες των Reds, εκείνος που τις στήνει μία-μία στα αποδυτήρια πριν από τους αγώνες και τις προπονήσεις, αλλά και που μεριμνά ώστε οι ποδοσφαιριστές να έχουν ότι χρειάζονται στη διάθεσή τους. Από περιστασιακός οδηγός του πούλμαν της ομάδας τη δεκαετία του 1970, σε μόνιμος το 1986, ο Κάρτερ πήρε τη δουλειά του φροντιστή το 1999 χάρη στον αείμνηστο Ζεράρ Ουγιέ. Πλέον, μετά από 30 χρόνια συνολικής προσφοράς στην ομάδα της καρδιάς του, ο Κάρτερ συνταξιοδοτείται και οι άνθρωποι της ομάδας δεν θα μπορούσαν να μην τον τιμήσουν με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Σύσσωμοι οι παίκτες και τα μέλη του σταφ τάχθηκαν σε παράταξη στο «Άνφιλντ» πριν από την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας και του χάρισαν το «guard of honour», μέσα σε αποθέωση από τους 10.000 φιλάθλους. Στο τέλος, βραβεύθηκε και με μία αναμνηστική πλακέτα για την ανεκτίμητη προσφορά του.

So many wonderful years with the Reds

Thank you for everything, Graham pic.twitter.com/ZoQoAy0enQ

— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2021