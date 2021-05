Η Λέστερ βρέθηκε τον διπλάσιο καιρό από τη Σίτι στην 4άδα και έχασε το Champions League!

Ο Βάρντι προσπάθησε να κάνει την Λέστερ να πιστέψει στην επίτευξη και του δεύτερου στόχου μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, όμως, δεν ήταν γραφτό ούτε για φέτος να βρεθεί η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η ήττα με το τελικό 4-2 από την Τότεναμ στην τελευταία αγωνιστική, έβαλε τις Τσέλσι και Λίβερπουλ στην 4άδα, η Λέστερ αρκέστηκε στο Europa League, ενώ, τα «σπιρούνια» θα παίξουν στο νεοσύστατο Conference League.

Οι φετινοί Κυπελλούχοι είχαν παραμείνει για 242 ημέρες μέσα στην 4άδα της Premier κι όμως έχασαν όλα τα εισιτήρια για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ, η Σίτι, με τις μισές μέρες από την Λέστερ στο Big-4, αναδείχθηκε άνετη Πρωταθλήτρια!

