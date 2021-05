Η νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA, το Europa Conference League, ετοιμάζεται να πάρει «σάρκα και οστά».

Η νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι, θα έχει τριπλή ελληνική παρουσία και σήμερα η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία έκανε τα αποκαλυπτήρια του τροπαίου που θα δοθεί στον νικητή του θεσμού.

Το τρόπαιο της διοργάνωσης, έχει κοινά χαρακτηριστικά στην όψη με αυτό του Europa League. Εχει ύψος 57,5 ​​εκατοστά και ζυγίζει 11 κιλά, ενώ αποτελείται από 32 εξαγωνικές σπονδυλικές στήλες που περιστρέφονται και κυρτώνουν από τη βάση του τροπαίου.

Η παρουσίαση του τροπαίου έγινε με βίντεο στο οποίο ο ίδιος ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, κρατά… περήφανα.

A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.

Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.

— UEFA (@UEFA) May 24, 2021