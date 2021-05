Η Άρσεναλ πήρε πολύ αγχωτική νίκη την περασμένη Τετάρτη απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας φτάνοντας στο τελικό 3-1 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης από τους Γκάμπριελ Μαρτινέλι και Νικολά Πεπέ.

Στο τελευταίο εντός έδρας ματς της Πάλας για τη φετινή σεζόν με τον κόσμο να έχει επιστρέψει στις εξέδρες, ο Ρόι Χότζον αποθεώθηκε καθώς αποχωρεί από τον πάγκο στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου έπειτα από 4,5 χρόνια.

Ωστόσο, ανάμεσα στους υπόλοιπους οπαδούς των «αετών» στις εξέδρες, κατάφεραν να βρεθούν παράνομα μερικοί φίλοι της Άρσεναλ που εκνεύρισαν τους υπόλοιπους όταν ξαφνικά πανηγύρισαν τα γκολ στο φινάλε...

Some Arsenal fans got into the game at Selhurst Park and were very happy when Martinelli scored @trij003 pic.twitter.com/ywwqMbqNUe

