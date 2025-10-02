Ολυμπιακός για τον κόσμο που βρέθηκε στο Έμιρεϊτς: «Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξη»

Ο Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση στα social media όπου αναφέρθηκε στον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες του Έμιρεϊτς και τον ευχαρίστησε για την στήριξη.

Στον έναν βαθμό έμεινε ο Ολυμπιακός στο League Phase του Champions League μετά την ήττα από την Άρσεναλ με 2-0 στο Έμιρεϊτς για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στο πλάι των παικτών του Μεντιλίμπαρ βρέθηκαν 3.500 οπαδοί των Πειραιωτών, οι οποίοι αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές στο φινάλε του αγώνα και εκείνοι ανταπέδωσαν το χειροκρότημα.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, έκανε σχετική ανάρτηση στα social media όπου ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας για τη στήριξη και έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα: «Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξή σας, συνεχίζουμε όλοι μαζί»