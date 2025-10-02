Θουμπιμέντι: «Υποφέραμε κάποιες στιγμές απέναντι στον Ολυμπιακό»

Ο Μάρτιν Θουμπιμέντι μίλησε για τη νίκη της Άρσεναλ απέναντι στον Ολυμπιακό στο Champions League, δηλώνοντας ότι αυτή δεν ήρθε τόσο εύκολα μιάς και βρήκαν αντίσταση από τους Ερυθρολεύκους.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να συνεχίσει την παράδοση και να πάρει το «διπλό» στο «Έμιρεϊτς», με το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποχρεώνεται σε ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παρά το ότι οι Ερυθρόλευκοι δέχθηκαν γκολ σχετικά νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος δε σταμάτησαν να ψάχνουν την ισοφάριση, αυξάνοντας την πίεσή τους στους Κανονιέρηδες, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο Μάρτιν Θουμπιμέντι.

Ο Ισπανός παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη τους, υπογραμμίζοντας ότι ο βαθμός δυσκολίας του ματς ήταν ιδιαίτερα αυξημένος παρά το τελικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Άρσεναλ

«Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε τη νίκη απόψε. Ο Ολυμπιακός ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος.Το ματς ήταν πραγματικά απαιτητικό. Αρχίσαμε καλά αλλά αλλά στο τέλος πίεσαν πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι υποφέραμε σε κάποιες στιγμές ενώ δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο».