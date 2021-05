Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ: Πασίγιο εν μέσω χειροκροτημάτων στον Χόντσον (vid)

Ο Ρόι Χόντσον ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Κρίσταλ Πάλας μετά από τέσσερα χρόνια στην τεχνική της ηγεσία (ο Φρανκ Λάμπαρντ θα τον διαδεχθεί), αποκλείοντας άμεση επιστροφή στους πάγκους και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για το οριστικό του «αντίο».

Οι παίκτες της ομάδας του, αλλά και εκείνοι της Άρσεναλ έκαναν «πασίγιο» για να τιμήσουν τον 73χρονο Άγγλο προπονητή εν μέσω χειροκροτημάτων από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο «Σέλχαρστ Παρκ».

Ο Χόντσον κάθισε στο παρελθόν στους πάγκους των Χάλμσταντ, Μπρίστολ Σίτι, Έρεμπρο, Μάλμε, Ξαμάξ, εθνικής Ελβετίας, Ίντερ, Μπλάκμπερν, Γκρασχόπερς, Κοπεγχάγης, Ουντινέζε, εθνικής ΗΑΕ, Βίκινγκ, εθνικής Φινλανδίας, Φούλαμ, Λίβερπουλ, Γουέστ Μπρομ και εθνικής Αγγλίας.

Roy Hodgson walks out at Selhurst Park as the manager of Crystal Palace for the final time pic.twitter.com/5al0v6kUJC

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 19, 2021