Χαμός στην Ισπανία με την εμφάνιση του Ράγια κόντρα στον Ολυμπιακό: «Είναι ο καλύτερος στην Premier League»
Ο Νταβίντ Ράγια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Άρσεναλ με 2-0 επί του Ολυμπιακού στο «Έμιρεϊτς», σύμφωνα με τα ισπανικά sites, σε ένα ματς όπου ο ίδιος έδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ευρώπη.
Ο Ισπανός κίπερ έκανε τρεις καθοριστικές επεμβάσεις με κορυφαία αυτή στο 85’ όταν το σκορ ήταν ακόμη 1-0, αποκρούοντας εντυπωσιακά το σουτ του Τσικίνιο και κρατώντας την ομάδα του μπροστα στο σκορ.
Ο Ραγιά ήταν εκείνος που στο 20’ είπε «όχι» και στο βολέ του Ποντένσε, ενώ στο 66’ εξουδετέρωσε την κεφαλιά του Ελ Καάμπι, πριν το γκολ του Μαροκινού ακυρωθεί για οφσάιντ.
Η απόδοσή του απέναντι στον Ολυμπιακό απέσπασε φυσικά θετικά σχόλια, τα οποία συγκέντρωσε η Marca. Ο Άλι Μακόιστ χαρακτήρισε την εκπληκτική απόκρουση του Ισπανού ως υποψήφια για το «Save of the Week», λέγοντας: «Ήταν φανταστική φάση από την αρχή ως το τέλος, ο τρόπος που σήκωσε το αριστερό του χέρι κι έβγαλε τη μπάλα πάνω από το δοκάρι είναι κάτι το απίστευτο».
Ακόμα πιο ενθουσιασμένος ήταν ο Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος όχι μόνο ανασκεύασε τις περσινές του αμφιβολίες για τη μεταγραφή του στους Κανονιέρηδες, αλλά δήλωσε: «Ο Ράγια είναι για μένα ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Premier League και σίγουρα ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Είναι τεράστια αναβάθμιση σε σχέση με τον Ράμσντεϊλ».
