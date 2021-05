Ο Stevie G μπορεί να μην κατάφερε να χαρεί την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος με την αγαπημένη του ομάδα και να παρακολούθησε ως οπαδός το μεγάλο επίτευγμα της Λίβερπουλ μέσα στο 2020, όμως, δεν αλλάζει με τίποτα όσα έζησε στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ.

Παίζοντας με την φανέλα που λάτρεψε στο κλαμπ που του έμαθε τα πάντα, ο Στίβεν Τζέραρντ συμπλήρωσε 504 συμμετοχές, είχε 120 γκολ, αναδείχθηκε 8 φορές ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Premier League για μια σεζόν και πλέον ανήκει στο πάνθεον του κορυφαίου πρωταθλήματος.

CONFIRMED: Steven Gerrard has been named in the #PLHallOfFame pic.twitter.com/9PZra5Ji1r — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 20, 2021

. Steven Gerrard deservedly takes his place in the #PLHallOfFame So proud of you, Stevie pic.twitter.com/QM10M8Tmlp — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021

BREAKING Steven Gerrard has been inducted into the Premier League 'Hall of Fame' pic.twitter.com/sOG00nRCUY — Football Daily (@footballdaily) May 20, 2021

