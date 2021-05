Ο Μπέργκαμπ μετακινήθηκε από την Ίντερ στην Άρσεναλ το 1995 και ήταν κομμάτι της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση τριών τίτλων, ενώ φυσικά ήταν μέλος της απίστευτης αρμάδας του Αρσέν Βενγκέρ που πήρε το πρωτάθλημα δίχως ήττα το 2004.

Πέτυχε 87 γκολ σε 315 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα και αποσύρθηκε το 2006...

Αξίζει να σημειωθεί πως είχε γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής με τέσσερις ασίστ σε ένα ματς στα χρονικά της Premier!

Elegant, intelligent and the craftsman behind one of the most beautiful Premier League goals ever scored

Dennis Bergkamp is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/5Q6OftmoRQ

— Premier League (@premierleague) May 19, 2021