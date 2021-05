Μπρένταν Ρότζερς: Η επιτυχία της Λέστερ έχει ονοματεπώνυμο (pics & vids)

Ο Βορειοϊρλανδός τεχνικός παράγει εξαιρετικό έργο στη Λέστερ. Με αργά αλλά σταθερά βήματα οδηγεί την ομάδα του σε επιτυχίες, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως από τη μέρα που έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο της Λέστερ, μέχρι σήμερα μετράει 60 νίκες, 19 ισοπαλίες, 30 ήττες και πλέον έναν τίτλο. Αυτόν του Κυπέλλου Αγγλίας.

Τον Φλεβάρη του 2019, η ανάληψη της θέσης του προπονητή της Λέστερ αποτέλεσε, όπως φαίνεται, αποτέλεσε την καταλληλότερη ευκαιρία για τον Μπρένταν Ρότζερς ώστε να επιστρέψει στο προσκήνιο της προπονητικής και στην ελίτ του επαγγέλματος αλλά και να βγάλει τη στάμπα του «αποτυχημένου» που του είχαν κολλήσει οι φίλοι της Λίβερπουλ.

Μετά το πέρασμα του όμως από τον πάγκο των «Reds», ο 48χρονος τεχνικός κατάφερε να διαπρέψει! Τι έκανε; Εγχώριο τρεμπλ με τη Σέλτικ σε δύο συνεχόμενες σεζόν (!), έξοδο στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, παμβρετανικό ρεκόρ 69 αήττητων αγώνων στις εγχώριες διοργανώσεις, ένα Κύπελλο και έφυγε αφήνοντας το στίγμα του στους Κέλτες. Ετσι, λοιπόν επέστρεψε στη γνώριμα λημέρια, αλλά αυτή τη φορά σε αυτά της Λέστερ για να αναλάβει ένα δύσκολο πρότζεκτ και να οδηγήσει το κλαμπ σε δόξες όπως αυτή του 2016.

Brendan Rodgers has never lost a Cup Final as a manager:

Στην πρώτη «δική» του σεζόν, «καρφίτσωσε» τις «αλεπούδες» στην πέμπτη θέση και εξασφάλισε φέτος την έξοδο στο Europa League . Εκεί βέβαια υπέστη σοκ, καθώς η τσεχική ομάδα Σλάβια Πράγας, θριάμβευσε με 2-0 στο Λέστερ και, σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου ματς, προκρίθηκε πανηγυρικά και δίκαια στην φάση των «16». Παρ’ όλα αυτά ο Ρότζερς και οι παίκτες του βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και προσπάθησαν μέσω αυτής της… σφαλιάρας να μην το βάλουν κάτω και να επικεντρωθούν στις εγχώριες διοργανώσεις. Και συγκεκριμένα οι «αλεπούδες» έδωσαν ιδιαίτερη βάση στο FA Cup. Ειδικά μετά την επική νίκη με 3-1 επί της Γιουνάιτεντ, ο 48χρονος τεχνικός γνώριζε πως η κατάκτηση του τίτλου του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού είχε σχεδόν επιτευχθεί.

He took Swansea City into the Premier League for the first time.

He came close to a Premier League title at Liverpool.

He left double title-winners Celtic for a new challenge in England.

He has just delivered Leicester City's first ever FA Cup.

