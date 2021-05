Στα 27 χρόνια μετά το πρώτο FA Cup του πατέρα του, ο Κάσπερ Σμάιχελ κατάφερε κι εκείνος ν' αποκτήσει μετάλλιο του θριαμβευτή στον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό μετά το 1-0 της Λέστερ επί της Τσέλσι στον Σαββατιάτικο τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Μπροστά σε 22.000 κόσμο, με την ατμόσφαιρα να συγκινεί άπαντες αφού μετά από καιρό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είχε τόσους πολλούς οπαδούς στις εξέδρες, ο Σμάιχελ ύψωσε στον λονδρέζικο ουρανό το τρόπαιο ως αρχηγός. Και σήμαινε πάρα πολλά για εκείνον, έχοντας κλέψει όλη την παράταση παρά το μαγικό γκολ του Τίλεμανς για τις «αλεπούδες»...

Leicester City, #EmiratesFACup winners 2020/21 Kasper Schmeichel lifts the trophy for the first time in the club's history! What an achievement! pic.twitter.com/UAqsCCFNbN — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 15, 2021

Οι επεμβάσεις του θα μείνουν στην ιστορία

Ακόμα κι αν ο κόσμος δεν ξεχάσει ποτέ το τρομερό γκολ του Γιούρι Τίλεμανς που θα μπει σε μια λίστα με τις κορυφαίες στιγμές των τελικών του Κυπέλλου Αγγλίας, ο Κάσπερ Σμάιχελ κατάφερε να μνημονεύεται για τις επεμβάσεις που πραγματοποίησε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Η πρώτη στην κεφαλιά του Τσίλγουελ «πετώντας» στην δεξιά του γωνία με τη μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι, ενώ, η δεύτερη ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Μονοκόματο σουτ ο Μάουντ εντός περιοχής προς την αριστερή πλευρά της εστίας της Λέστερ, τρομερή εκτίναξη και απόκρουση του Σμάιχελ. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός των «μπλε» έμεινε να πιάνει το κεφάλι του και να κοιτάζει δίχως να μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη μπροστά του, αφού το σουτ που είχε κάνει ήταν... σίγουρο γκολ.

Όχι όμως για τον Κάσπερ Σμάιχελ που υπέγραψε φαρδιά – πλατιά τον θρίαμβο της ομάδας του και το πρώτο Κύπελλο Αγγλίας στην 5η προσπάθεια διεκδίκησης του τροπαίου στα χρονικά του συλλόγου.

Πρώτος αρχηγός μετά τον Σίμαν, πρώτος γιος μετά τους Ράιτ

Όταν ήταν πιτσιρικάς, τριγυρνούσε στο «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθεί τον πατέρα του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όταν κατάφερνε να είναι μαζί του και στο προπονητικό κέντρο των «κόκκινων διαβόλων», ο Κάσπερ Σμάιχελ είχε συνηθίσει να θαυμάσει τις προσπάθειες του μπαμπά, Πέτερ, αλλά και να παίζει πάσες με τον μεγάλο, Ερίκ Καντονά, όταν ο Γάλλος έβλεπε τον μικρό να γεμίζει τα μάτια και το μυαλό του με ποδοσφαιρικές στιγμές της Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Μεγαλώνοντας και φτάνοντας στο 2021, έχοντας ζήσει κι άλλα τρομερά ποδοσφαιρικά highlights, ο Κάσπερ Σμάιχελ κατάφερε να γίνει ο πρώτος τερματοφύλακας που ως αρχηγός κατακτά το Κύπελλο Αγγλίας, μετά τον τελικό του 2003 και τον επίτευγμα του Ντέιβιντ Σίμαν στην Άρσεναλ! Παράλληλα, έγινε ο πρώτος που ως πορτιέρε μπαίνει στο «Γουέμπλεϊ» με το περιβραχιόνιο για να διεκδικήσει το FA Cup μετά τον Ντέιβιντ Τζέιμς από το 2010.

1994: Peter Schmeichel wins the FA Cup for the first time 2021: Kasper Schmeichel wins the FA Cup for the first time #CHELEI #FACup pic.twitter.com/uc3dtDQu3s — RouteOneFootball (@Route1futbol) May 15, 2021

Ο πατέρας του, Πέτερ, όταν είχε κατακτήσει το πρώτο του Κύπελλο Αγγλίας όντας μέλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το είχε κάνει κρατώντας το clean sheet στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Τσέλσι! Τώρα, ο... διάδοχος, έκανε το ίδιο, 27 χρόνια μετά με τον ίδιο αντίπαλο, πραγματοποιώντας δυο... τρομακτικές επεμβάσεις στο φινάλε του αγώνα!

Και επιπλέον, οι Σμάιχελ έχουν γίνει κάτοχοι του Κυπέλλου ως πατέρας και γιος, μετά την επιτυχία που είχαν βιώσει στην οικογένεια των Ράιτ, ο θρύλος Ίαν με τη φανέλα της Άρσεναλ και ο γιος του αργότερα, Σον, στην Τσέλσι.

Με Βάρντι και Μόργκαν τα έχουν ζήσει όλα μαζί

Τη στιγμή που ο Τζέιμι Βάρντι μιλούσε στις κάμερες, ο Κάσπερ Σμάιχελ έτρεξε και τον τράβηξε από εκεί για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Δεν γινόταν να λείπει ο τρομερός στράικερ που έπαιξε κι εκείνος τον δικό του ρόλο στο παραμύθι του 2016 με την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα σε όλους και σε όλα.

Kasper Schmeichel cut @TheDesKelly short so that Jamie Vardy could join in the celebrations #EmiratesFACupFinal pic.twitter.com/yQhfJW5MvD — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 15, 2021

Επιπλέον, ο Μπρένταν Ρότζερς σεβάστηκε την ιστορία του Γουές Μόργκαν με τον σύλλογο και τον έριξε στο ματς στα τελευταία λεπτά για να προσφέρει στην άμυνα με την εμπειρία του. Ακόμα κι όταν στο 89' «πάγωσε» από το γκολ του Τσίλγουελ, ο Captain Morgan με ανακούφιση είδε τον ρέφερι μετά την υπόδειξη του VAR να μην καταλογίζει την ισοφάριση. Οι τρεις τους, Σμάιχελ, Βάρντι και Μόργκαν, τα έχουν ζήσει όλα εδώ και μερικά χρόνια...

Από την άνοδο της Λέστερ στην πρώτη κατηγορία, οι τρεις τους στέφθηκαν Πρωταθλητές της Championship και ετοιμάστηκαν για το επόμενο μεγάλο βήμα, εκπροσωπώντας περήφανα τις «αλεπούδες».

Μαζί κράτησαν την ομάδα στην Premier League όταν η ομάδα κινδύνευε με υποβιβασμό και τα έβρισκε σκούρα στην μεγάλη της προσπάθεια ν' αλλάξει status. Μαζί έζησαν τη μαγική διαδρομή μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του αγγλικού ποδοσφαίρου πριν από μια πενταετία, μαζί έπαιξαν στο Champions League σε μοναδικές στιγμές για το κλαμπ και τώρα μαζί κατέκτησαν το πρώτο Κύπελλο Αγγλίας στα χρονικά του συλλόγου...

Μένει γιατί το όραμα των Σριβανταναπράμπα τον οδηγεί

Παραμονές του τελικού του Κυπέλλου στο «Γουέμπλεϊ» και όντας πανέτοιμος να ζήσει την μαγική μέρα διεκδικώντας το τρόπαιο του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού, ο Κάσπερ Σμάιχελ ήθελε να εξηγήσει γιατί η ομάδα αυτή έχει καταφέρει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια.

Η παρουσία των Ταϊλανδών στην ιδιοκτησία αλλά και η συνέχιση του έργου του Βιχάι από τον γιο του, με πίστη και σεβασμό στις αξίες του συλλόγου, είναι ο μεγαλύτερος λόγος, πέρα από το αγωνιστικό.

«Ο κόσμος αυτό τον καιρό είναι δυσαρεστημένος με τους ιδιοκτήτες των ομάδων έπειτα απ' όσα έχουν συμβεί, όμως, οι επιτυχίες έρχονται όταν τρέχει σωστά ένας σύλλογος και όχι όταν λειτουργεί ως μια απλή επιχείρηση. Ο Βιχάι είχε όραμα και φιλοδοξία και μου είχε πει ότι θα παίζαμε στο Champions League πέντε χρόνια μετά την υπογραφή μου. Τότε ήμασταν ακόμα στην Championship, αλλά το πίστευε» ήταν τα λόγια του Σμάιχελ και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ερμηνεία...

Kasper Schmeichel: "Look at what can happen when you run a club properly - and you don't just treat it as a business." https://t.co/E4De7ImKwJ — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) May 15, 2021

