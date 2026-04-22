Ένας οπαδός της Κόβεντρι βρήκε, εντέλει, την ευκαιρία να κάνει καζούρα στον Γκάρι Λίνεκερ για κάτι που είχε συμβεί 25 χρόνια πριν...

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Κόβεντρι θα βρεθεί όχι μία αλλά δύο κατηγορίες πάνω από τη γειτόνισσα, Λέστερ, με τη μεν να παίρνει την άνοδο για την Premier League και τη δε, την άγουσα για τη League One - με την ανάλογη καζούρα να έχει ήδη ξεκινήσει.

Ένας οπαδός των Γαλάζιων μάλιστα, βρήκε την ευκαιρία να πάρει το αίμα του πίσω από τον... Γκάρι Λίνεκερ! Συγκεκριμένα, έγραψε στο Twitter: «Γεια σου Γκάρι. Έχω μια ερώτηση, πώς νιώθεις που 25 χρόνια μετά από τότε που είπες με στόμφο “η Κόβεντρι υποβιβάζεται” στο Match of the Day, τώρα είμαστε πίσω στα σαλόνια και εσύ στη Γ' κατηγορία;»

Γνωστός υποστηρικτής των Αλεπούδων ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με τον οπαδό της Κόβεντρι να βλέπει όχι απλά την ομάδα του να επιστρέφει επιτέλους στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και τη Λέστερ να υποβιβάζεται ακόμη πιο κάτω, βρίσκοντας έτσι την τέλεια ευκαιρία να βγάλει το απωθημένο του...