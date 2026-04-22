Οι οπαδοί της Κόβεντρι βρήκαν έναν ευρηματικό τρόπο για να κάνουν καζούρα σε εκείνους της Λέστερ.

Η μεν Κόβεντρι επιστρέφει στην Premier League μετά από 25 χρόνια, η δε Λέστερ υποβιβάστηκε στη League One μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της... Μας επιφύλασσε εκπλήξεις η φετινή Championship, με τους φίλους των Γαλάζιων να ζουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας, την ώρα που εκείνοι των Αλεπούδων προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει πάει τόσο στραβά.

Οι πρώτο δε, εκμεταλλεύτηκαν την περίσταση για να κάνουν καζούρα στους δεύτερους, με ένα πανό που φέρεται να κρεμάστηκε σε γέφυρα του αυτοκινητόδρομου Μ1 να γίνεται viral στα social media! «Για ποδόσφαιρο League One, χρησιμοποιήστε τον J21» διαβάζει κανείς σε αυτό, με τις οδηγίες αυτές να οδηγούν στο γήπεδο της Λέστερ!

Οι δύο ομάδες έχουν μεταξύ τους αντιπαλότητα με το ανάλογο ντέρμπι να τιτλοφορείται Μ69 derby, από τον δρόμο ο οποίος συνδέει το Κόβεντρι με το Λέστερ, με τις Αλεπούδες να υπερτερούν με 38 νίκες έναντι 27, ενώ 25 ματς έχουν λήξει ισόπαλα.