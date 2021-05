Κλοπ: «Κανένα πρόβλημα με τον Μανέ, δεν πρόλαβα να του εξηγήσω» (vid)

Ο Μανέ έμεινε στον πάγκο με τους Φιρμίνο και Ζότα να ξεκινούν στην επίθεση της Λίβερπουλ απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» και αυτό ενόχλησε τον Αφρικανό επιθετικό.

Στο φινάλε του αγώνα στο «Ολντ Τράφορντ» με την Λίβερπουλ να έχει πάρει τη μεγάλη νίκη με τελικό σκορ 4-2, ο Σενεγαλέζος αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον προπονητή του, με τον Kloppo να δηλώνει:

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πήρα την απόφαση την τελευταία στιγμή να βάλω τον Ζότα. Τα παιδιά έχουν συνηθίσει να τους εξηγώ τις αποφάσεις που παίρνω, όμως δεν είχα χρόνο αυτή τη φορά να το κάνω».

"There is no problem."

Jurgen Klopp said there is no problem between himself and Sadio Mane after he got a frosty reception from the Liverpool winger at full-time pic.twitter.com/mFADPn3bNT

— Football Daily (@footballdaily) May 13, 2021