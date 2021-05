Επίσημο: Αναβλήθηκε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ μετά την εισβολή οπαδών στο «Ολντ Τράφορντ»

Οριστική είναι, πλέον, η ματαίωση του ντέρμπι μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ που ήταν προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (18:30), μετά και την εισβολή των οπαδών στο «Ολντ Τράφορντ» για να διαμαρτυρηθούν κατά των Γκλέιζερς.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων γνωστοποίησε ότι το ματς αναβάλλεται «για λόγους ασφάλειας και προστασίας», κατόπιν επικοινωνίας και συζητήσεων με την Premier League, την πλευρά της Λίβερπουλ και τις Αρχές.

«Οι οπαδοί μας είναι παθιασμένοι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αναγνωρίζουμε απόλυτα το δικαίωμα στην ελεύυθερη έκφραση και τις ειρηνικές διαμαρτυρίες.

Ωστόσο, λυπούμαστε για την αναστάτωση στην ομάδα και τις δράσεις που θέτουν άλλους φιλάθλους, το προσωπικό και την αστυνομία σε κίνδυνο. Ευχαριστούμε την αστυνομία για τη στήριξή της και θα τους ενισχύσουμε σε οποιαδήποτε έρευνα ακολουθήσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή.

Την αναβολή επιβεβαίωσε με τη σειρά της και η Premier League, η οποία έκανε λόγο για συλλογική απόφαση ανάμεσα στους συλλόγους, τη διοργανώτρια Αρχή και την αστυνομία και ανέφερε ότι «καταλαβαίνουμε και σεβόμαστε τα έντονα συναισθήματα των οπαδών, αλλά καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, εγκληματικής φθοράς και παράνομης εισβολής, ιδιαίτερα από τη στιγμή που παραβιάζουν τους κανονισμούς για την Covid-19»

Premier League statement after United-Liverpool is called off

"We understand and respect the strength of feeling but condemn all acts of violence, criminal damage and trespass, especially given the associated COVID-19 breaches." pic.twitter.com/tyB5qU7gEx

— Rob Harris (@RobHarris) May 2, 2021